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Engelli Ahmet'in sosyal medyadan kömür talebi karşılık buldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:50

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SİVAS (AA) – Sivas’ta sosyal medya aracılığıyla Belediye Başkanı Sami Aydın’dan kömür isteyen engelli gencin talebi yerine getirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Koç ailesinin bedensel engelli çocukları Ahmet Koç, sosyal medya üzerinden Aydın’a mesaj gönderdi.

Koç mesajında, kömür alamadıklarını ve 20 torba kömüre ihtiyaçları olduğunu Aydın’a iletti.

Aydın da sosyal medya üzerinden Ahmet’e ulaşarak, “Mesajını aldım, arkadaşlara talimat verdim, kömürünüz gelecek. 20 torba kömür istemiştin, 20 torba kömür, 20 torba da odun göndereceğiz. Ailene selam söyle, sürpriz yapabilirsin.” yanıtını verdi.

Evine 20’şer torba kömür ve odun ulaştırılan Koç, Aydın’a gönderdiği teşekkür mesajında, “Allah razı olsun Başkanım. Annemi, babamı çok sevindirdim. Teşekkür ediyorum, seni seviyorum.” ifadesini kullandı.

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