Engelli çocuklar trafik polisi oldu

Atatürk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3’üncü derslik öğrencileri sosyal yükümlülük projesi dahilinde, ‘Yaşama sevinciyle hayata tutunan kardeşlerimizin yanındayız’ sloganıyla engelli çocuklara polis yeleği giydirerek trafikte yoklama yaptırdılar.

Proje hakkında bilgiler veren Iletişim Fakültesi öğrencileri, “Arkadaşlarımızla beraber sosyal yükümlülük projesi zarfında engelli çocukların bir günde olsa trafikte polisi olma hayallerini gerçekleştirmek için böyle bir proje geliştirdik. Desteği olan herkese teşekkürler.” diye konuştular.

Trafik denetimi tüketen engelli çocuklara Irtibat Fakültesi öğrencileri hediyeler verdi.

Selçuk Kaya

