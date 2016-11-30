Engelli çocukların ailelerine eğitim semineri

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından engelli çocukları bulunan ailelere yönelik eğitim semineri verildi.

Kadın Danışma Merkezindeki “Aile Destek Hizmeti” adlı seminerde, uzman psikologlar, engellilerin sağlıklı kişilik gelişimi destekleyerek özgüvenlerini artırmalarının yollarını anlattı.

Programda, eğitilebilir düzeydeki özel insanların, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra ailelerin bu süreçte karşılaştığı güçlükler, çocuklarının toplumla entegre olabilmelerine yardımcı olmak için atılacak adımlar ve psiko-sosyal sorunlara müdahale yöntemleri de ele alındı.