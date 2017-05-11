Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi

– Eskişehir’de yarın bir günlük temsili askerlik yapacak 17 genç için kına eğlencesi düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yarın bir günlük temsili askerlik yapacak 17 gencin eline kına yakıldı.

Eskişehir Valiliği öncülüğünde öğretmenevinde düzenlenen programda, engelli asker adaylarının omuzlarına Türk bayrağı takıldı.

Mahalli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, türküler söylendi, engelli gençlerin ellerine kına yakıldı. Kınanın yakıldığı sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Odunpazarı Halk Eğitim Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi Müdürü Sibel Önal, AA muhabirine, engelliler için düzenlenen programı askeri yetkililerle organize ettiklerini söyledi.

Emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Önal, “Her yıl olduğu gibi onlara kına gecesi düzenledik. Askerlerimiz çok eğleniyor. Hepsi çok mutlu. Yarın da çakı gibi asker olacaklar.” dedi.

Engelli Alican Aydın’ın annesi Hamdiye Aydın, oğlunun asker olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, ”Etkinliğe düzenleyenlerden Allah razı olsun. Çok gururlandım, oğlumla burada olmaktan mutluyum.” diye konuştu.

Etkinlik pasta kesimiyle sona erdi.