Engelli gençlerin “temsili askerlik” heyecanı

– SERÇEV, “Engelliler Haftası” dolayısıyla bir günlük temsili askerlik yapacak serebral palsili gençler için kına etkinliği düzenledi

ANKARA (AA) – Serebral Palsili Çocuklar Derneği’nin (SERÇEV), “Engelliler Haftası” dolayısıyla yarın bir günlük temsili askerlik yapacak 5 serebral palsili genç için düzenlediği etkinlikle gençlerin ellerine kına yakıldı.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy, Çukurambar Engelsiz Oyun Parkı’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin bir gün de olsa “temsili askerlik” yapma hakları olduğunu söyledi.

Her Türk vatandaşı erkek evladının ailelerine yaşattığı gururu, serebral palsili gençlerin ailelerine de yaşatmak istediklerini belirten Ersoy, gençleri aileleriyle ellerine kına yakarak askere uğurlayacaklarını dile getirdi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen programa, askerlik heyecanı yaşayacak engelli gençlerin yanında olmak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu da katıldı. Aileler, bandonun çaldığı şarkıları dinlerken duygulu anlar yaşadı.

Programın sonunda davul ve zurnalar eşliğinde “temsili askerlik” yapacak 5 serebral palsili gencin eline kına yakıldı.