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Engelli haliyle kalorifer yakarak geçimini sağlıyor

23 yaşındaki engelli Nurettin Akdoğan, Hakkari Fiziksel Engelliler Derneği Başkanlığının kendisine verdiği motorlu bisikletle ulaşımını sağlıyor.

03 Aralık 2016 Cumartesi, 09:58
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23 yaşındaki engelli Nurettin Akdoğan, Hakkari Fiziksel Engelliler Derneği Başkanlığının kendisine verdiği motorlu bisikletle ulaşımını sağlıyor. 6 nüfuslu ağabeyinin yanına kalan Akdoğan, şiddet koşullar aşağı hayat mücadelesi verdiğini belirtti. Engelli hali ile geçimini sağlamak için 5 katlı bir binada kalorifercilik ile uğraşan Akdoğan, devlet büyüklerine seslenerek engellilere sahip çıkılması çağrısında bulundu. Akdoğan, kendileri sadece dünya engelliler gününde gündeme geldiklerini, diğer vakit hatırlayan olmadığını söyledi. Akdoğan, ”Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Meslek kurumu başta elde etmek üzere her yere başvurdum. Ancak iş bulamadığım için kalorifercilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Zorda olsa mecburen bu işi yapıyorum. 6 nüfuslu abimin evinde kalıyorum o da kuvvet geçimini sağlıyor. Devlet büyüklerinden isteğimiz bizlere sahip çıkması ve iş imkanı sağlamasıdır. Hakkari Maddi Engelliler Derneği kadar bana bahşedilen motosikletle ulaşımımı sağlıyorum. Elim ayağım her şeyim bundan böyle bu motosiklet olmuş. Daha doğrusu geçimimi bununla sağlıyorum” dedi. 

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