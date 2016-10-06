Engelli hastalar yararına proje açılışı

NEVŞEHİR (AA) – Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EDES Programı kapsamında finanse edilen “Engelli hastaların tedavi dışı zamanlarını değerlendirmeleri” için hazırlanan projenin açılışı yapıldı.

Törende konuşan Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreteri Dr. Muhammet Çömçe, Kozaklı ilçesinde hizmet veren hastanenin sahip olduğu termal tesis nedeniyle Türkiye’nin farklı illerinden fizik tedaviye ihtiyaç duyan engelli hastalara hizmet verdiğine işaret etti.

Tedavi süresince her hastanın ortalama 30 gün boyunca hastanede kaldığını aktaran Çömçe, proje sayesinde hastaların tedavi dışında kalan zamanlarını fayda sağlayacak şekilde değerlendirebileceklerini söyledi.

Çömçe, “Engelli hastalar, yaklaşık bir ay boyunca burada tedavi alıyor. Bu proje sayesinde tedavi dışında kalan vakitlerini değerlendirecekleri bir fırsat oluşmuş durumda. Projeyle hastaların sportif faaliyetleri gerçekleştirmeleri amacıyla, içinde her türlü spor aletinin bulunduğu kondisyon salonu hizmete kazandırıldı.” diye konuştu.

Ayrıca hastaların sanatsal ve kültürel açıdan desteklenmesini sağlayacak sinema gösterimleri, bağlama kursunun da faaliyete geçtiğini aktaran Çömçe, projeyle hastanede verilen hizmet kalitesinin arttığını belirtti.

Törene, Kozaklı Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Celalettin Güven, KHB yöneticileri ile hasta ve refakatçiler katıldı.

