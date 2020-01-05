Engelli oğlu için antrenör oldu
KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir'de, doğuştan rahatsızlığı nedeniyle bir gözü görmeyen, diğer gözünde de yüzde 80 görme kaybı bulunan 17 yaşındaki oğlunu hayata hazırlayabilmek için her türlü fedakarlığı yapan anne Nursel Karaboğa, örnek davranışıyla takdir topluyor.
Oğlu Celil Karaboğa'nın gözlerinde üç aylıkken kayma tespit edilmesinden sonra 3-4 yıl boyunca Ankara ve İstanbul'da hastanelerde tedavi umudu arayan Karaboğa, iyileşmesi yönünde umutları kaybolmaya başlayınca kolları sıvayarak oğlunu hayata hazırlamak için mücadeleye başladı.
Ameliyat edilmesine rağmen sol gözü tamamen kapanan, sağ gözünde de yüzde 80 görme kaybı yaşayan oğlunun ana sınıfından itibaren hem annesi hem de adeta öğretmeni olan fedakar anne, Sıddık Demir Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Celil'i üniversite sınavını kazanabilmesi için her akşam ders çalıştırıyor. Lise mezunu olan Nursel Karaboğa, oğlu için hayatı hep eğitimle iç içe olması dolayısıyla üniversite eğitimine heveslenerek, onunla sınavlara girmeye hazırlanıyor.
Celil'in atletizm ve yüzmeye olan merakı dolayısıyla bu spor dallarında da başarılı olması için her türlü fedakarlığı yapan Karaboğa, bu uğurda hem birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi aldı hem de oğlunu antrenmanlara götürüp getirmek için ehliyet alarak trafiğe çıktı.
Annesinin ve antrenörlerinin özverili çalışmalarını karşılıksız bırakmayan Celil, 2018 yılında düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada Türkiye şampiyonluğu, 100 metrede ikincilik, 200 metrede üçüncülük kazandı.
– Hem annesi hem öğretmeni oldu
Fedakar anne Nursel Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engeli yaşayan Celil için 6 aylıkken başladığı hayat mücadelesini hiç bırakmadan sürdürdüklerini anlattı.
Ana sınıfından itibaren oğlunun hem annesi hem de adeta öğretmeni olduğunu ifade eden Karakaboğa, şunları söyledi:
"Birlikte ilkokulu bitirdik, ortaokulu birlikte okuduk. Celil'i bırakmak söz konusu bile değildi. Ortaokul sonuna kadar ben okula götürüyordum. Liseye gitmeye başlayınca istemedi, arkadaşıyla gidiyor. TEOG'a birlikte hazırlandık ve güzel bir puan aldık. Lisede sözel dersleri bende, sayısal dersleri de destek eğitim öğretmenlerinde. Şimdi de liseyi bitireceğiz, birlikte üniversite sınavına gireceğiz. Aynı anda gireceğiz. Bakalım kim nereyi kazanacak. O eşit ağırlık bense sözelciyim. Beraber üniversiteyi de okuyacağız."
Celil'in atletizm ve yüzme sporuna yatkınlığı olması dolayısıyla bu alanlarda da hep yardımcısı olduğunu anlatan Karaboğa, "Celil, atletizmde 3 madalyalı bir çocuk. Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü var. Ona faydalı olabilmek için 15 gün eğitime giderek birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi aldım. Araba kullanamıyordum, onu havuza götürebilmek için ehliyet alıp trafiğe çıktım." diye konuştu.
Zorlukları birlikte aştıklarını vurgulayan Karaboğa, "Kendi yaramızı ailece kendi içimizde sardık. Bu hayatı gerçeğiyle yaşamayı, şükretmeyi öğrendik. Yaşaya yaşaya, göre göre, büyüye büyüye alıştık artık. Artık bizim gözümüzde Celil engelli bir çocuk değil." değerlendirmesinde bulundu.
– "Kendimi çok şanslı hissediyorum"
Celil Karboğa da annesinin desteği sayesinde başarılı olduğuna işaret ederek, "Annemle ders çalışıyoruz. Beni hayata hazırlıyor. Spor hayatımda da çok katkıları oldu. Annemin de yardımıyla şampiyonluklar kazandım. Beraber üniversiteye hazırlanıyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.
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Engelli oğlu için antrenör oldu
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