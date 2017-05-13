Engelli oğluna 44 yıldır özenle bakıyor

Esenler Mahallesi’nde yaşamış Nükhet-Mehmet Faruk Öğüş çiftinin 44 yaşındaki oğulları Serbest Öğüş, 1973 yılında Konya Doğum Evi’nde 7 aylık olarak dünyaya geldi. 2 kilo 200 gram ağırlığında doğan Serbest Öğüş, doğum sırasında beyin hücrelerine oksijen gitmediği için beyin felci geçirdi. Nükhet Öğüş, doktorların ‘tedavisi yok’ cevabına rağmen ümidini yitirmeyip oğlunu çare için Almanya’ya götürdü. Almanya’da takriben 3 ay baştan başa alıştırma hareketleriyle ayakları çalıştırılan Serbest Öğüş, sonra Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Nükhet ve M. Faruk Öğüş çifti, 1985 yılında Gökçeada ilçesinden il merkezine taşındı. Doktorların doğumun ardındaki ‘12-13 saatten artı yaşamaz’ dedikleri engelli Özgür Öğüş, bütün 44 yıldır tekerlekli sandalyeye hükümlü olarak hayatını idame ettiriyor. Özgür’ün anne ve babası da 44 yıldır bir an olsun oğullarını yalnız bırakmıyor.

Özgür’ün 9 Mart 1973 yılında Konya Doğum Evi’nde dünyaya geldiğini belirten 65 yaşındaki anne Nükhet Öğüş, “2 kilo 200 gramdı. Çok ufak bir bebekti. Önce pamuğun içinde büyüdü. 7 aylık. ‘Yaşamaz’ dediler, fakat maşallah 9 Mart’ta 44 yaşına girdi. Ben ilkokul öğretmenliğinden emekliyim. Anasınıfı öğretmeniydim. Babası ve ben bildiklerimizi en iyi şekilde onun üstünde deneyerek, tedavilerine devam ederek en iyi şekilde bu ülkü getirebildik. Şu an masada oturup yemek yiyebiliyor. Bizden istediklerini söyleyebiliyor. Tuvalet eğitimi verdik. 5 yaşından sonradan söyledi. Özgür doğduğunda dizlerinin üstündeydi. Bir türlü ayağa kalkamadı. Dizlerinin üstünde 1976 yılında Almanya’ya gittik tedavisi için. 3 buçuk ay orada tedavi gördü, üniversite hastanesinde. Lakin biz turist olarak gittiğimiz için geri dönmek zorunda kaldık. Geri döndüğümüzde natürel tedavisi yarım kaldı Bağımsızlık’ün. Buraya geldiğimizde de aynı tedaviler olmadığı için belki orada olsaydı derhal yürüyor olacaktı. Yani ayağa kaldırdık. bu arada Ankara’da, Cerrahpaşa’da, ÇAPA’da, Hacettepe’de bir sürü tedaviler gördü, ameliyatlar oldu. Kastamonu Rehabitilasyon Hastanesi’nde yattık. Fizik çare alabilmek için. Şu an tuvaletini söylüyor, lakin böylece ağırlaştı ama kaldırması, koparması çok şiddet. Ben 65 yaşındayım, babası da 70 yaşında” dedi.

Nükhet Öğüş, “Herhangi bir düğüne gidip birlikte beraber eğlenemedik. Bir otele gidip tatil yapamadık. Sebebi de gideceğimiz yerlerin yerinde olmayışı. Mesela bir hoca evine gitmiştik. Yatakhaneleri merdivenli olduğu için kucağına alıp çıkamıyorsun. Yani bize yerinde yerler olmadığı için hiçbir şey denemedik. Biz de Bağımsızlık’le beraber bir engelli hayatı sürdük. Ama Allah’a hiçbir vakit ayaklanma etmiyorum. Rabbim mutlaka mükafatını verecektir. Ben kendi açımdan yok, çocuğumun açısından üzülüyorum” şeklinde konuştu.

70 yaşındaki baba Mehmet Faruk Öğüş ise, “Pat Diye pozitif çocuğu olan aileler var. Türkiye’de engellilik sahiden çok şiddet. Bugün Engelliler Haftası. Engellilerin sırtlarının sıvazlanması, ‘Canım, şekerim’ falan denmesi yok, onlar için neler yapıldığının ortaya konması lazım. Bir mizan çıkarılması lüzumlu” dedi.

Murat Yüksel – Utku Yaşar Cüce

