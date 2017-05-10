Engelli öğrenciler öğretmenleriyle aynı sahnede

ANKARA (AA) – Öğretmen Kubilay Ortaokulu öğretmenleri ile bu okulda öğrenim gören engelli öğrenciler tiyatro sahnesinde buluştu.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Salonu’nda, Öğretmen Kubilay Ortaokulu öğretmenleri ve engelli öğrencileri tarafından “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Oyunun koordinatörlerinden Türkçe öğretmeni Nuray Bağcı, “Tüm çocuklar güzeldir. Onları güzel yapan, birbirinden farklı olmalarıdır.” sloganıyla öğretmenlerin ve öğrencilerin oyun için bir araya geldiğini söyledi.

Özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerinin öz güvenlerinin gelişmesi ve diğer öğrencilerle kaynaşmasını sağlamak amacıyla bu oyunu hazırladıklarını belirten Bağcı, “Tiyatroda kendilerine verilen rolleri düzgün şekilde yapan özel eğitim ve kaynaştırma öğrencileri doğru şekilde yönlendirildiklerinde engellerin nasıl aşılabileceğinin mesajını vererek hem engelli hem de engelsiz çocuklara örnek oldu.” dedi.

Okul Müdürü Önder Taşcı da öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için çalışırken, bir yandan da öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayan sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı.

Taşcı, oyunun hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.