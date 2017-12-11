Engelli öğrencilerin asansör sevinci

Esenyurt Belediyesi tarafından Halil Akkanat Çok Programlı Anadolu Lisesi Okuluna yaptırılan asansör, engelli öğrencilerin yüzünü güldürdü. Derse girebilmek için arkadaşlarının kucağında zorlu bir yolculuk yapmak zorunda olan gençler, asansörle derslerine destek almadan katılabilecek olmanın sevincini yaşadı.

Esenyurt’ta yaşayan bedensel engelli lise öğrencileri, yaşadıkları zorluklar nedeniyle eğitimini aksatmak durumunda kaldı. Arkadaşlarının desteğiyle sınıflarına çıkabilen iki genç, durumu okul müdürüne bildirdi. Bunun üzerine okul yönetimi belediye ile iletişime geçti ve okula asansör yapıldı. Engelli öğrenciler yapılan asansörle bağımsız okul içinde istedikleri yere gidebilmenin sevincini yaşadı. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da okulu ziyaret ederek engelli öğrencilerin sevincini paylaştı.

Eğitim alırken yaşadıkları zorlukların artık en aza indiğini belirten engelli öğrenciler,” Üst kata çıkamıyorduk. derslerimize gidemiyorduk. Arkadaşlarımız sayesinde gidiyorduk. Onlar bizi yalnız bırakmak istemiyordu. Onlardan Allah razı olsun müdürümüzden Belediye başkanımızdan Allah razı olsun . Çok mutluyuz artık arkadaşlarımızın beli incindi mi canı acıdı mı diye düşünmeyeceğiz. kend işlerimizi halledeceğiz “ diye konuştular.

Emrah Kuş – Hülya Keklik