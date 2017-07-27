Engelli sporcuya çiçekli karşılama

KARAMAN (AA) – 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda judoda bronz madalya kazanan milli sporcu Ayşe Kesiktaş için memleketi Karaman’da karşılama töreni düzenlendi.

Samsun’un ev sahipliği yaptığı oyunlarda mücadele eden 47 yaşındaki Ayşe Kesiktaş, judo kadınlar ferdi müsabakaları sonucunda bronz madalya elde etti.

Kesiktaş, kente gelişinde ailesi ve vatandaşlar tarafından Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli judocu, Türkiye’ye madalya kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti.

Olimpiyatta altın madalya hedeflediğini ancak bronz madalyada kaldığını söyleyen Kesiktaş, “Nasibimde bu varmış. Amacım Karaman’ı yükseltmekti. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Mutluyum, gururluyum. Önce bayrağım için sonra şehitlerimiz ve gazilerimiz için kazandım. Sonrasında da ailem ve torunum Mira için bu dereceyi elde ettim.” ifadelerini kullandı.

Judo Antrenörü Ahmet Ömre Türe ise Kesiktaş ile gurur duyduğunu kaydetti.

Olimpiyatta Türkiye adına ilk madalyanın bir kadın judocudan geldiğini dile getiren Türe, “Bu ayrı bir gurur kaynağı. Madalya kazanması ve bayrağımızı dalgalandırması bizim için onur verici bir duyguydu. İnşallah bundan sonra da hedefimiz olimpiyat şampiyonu olmak.” diye konuştu.

– “Annem gönlümüzün şampiyonu”

Ayşe Kesiktaş’ın kızı Şerife Kesiktaş ise annesiyle gurur duyduğunu aktardı.

Annesinin 3 çocuğu, 1 torunu olduğunu anlatan Şerife Kesiktaş, “İlk başta çok yadırgandı ama şimdi herkesin gözdesi oldu. Önce Türkiye sonra Karaman adına kazandı. Annemi canı gönülden tebrik ediyorum. Üçüncü olsa da o bizim gönlümüzün şampiyonu.” değerlendirmesinde bulundu.