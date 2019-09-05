Engelli vatandaşa polislerden yardım eli
SİVAS (AA) – Sivas'ta bedensel engelli bir vatandaş, yolun karşısına geçmekte zorlanınca trafik polisleri yardımına yetişti.
Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 58 yaşındaki Rufet Soğancıoğlu, İstasyon Caddesi'nde yoğun araç trafiğinden dolayı yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı. Bu esnada bölgede görevli olan 2 trafik polisi koltuk değnekleriyle yürüyen Soğancıoğlu'na yardımcı oldu.
Yaşlı adamın kollarına giren polisler araç trafiğini de yavaşlatarak Soğancıoğlu'nu yolun karşısına geçirdi.
Soğancıoğlu, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüdüğünü söyledi.
Yolun karşısına geçerken zorlandığını dile getiren Soğancıoğlu, "Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun." dedi.
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