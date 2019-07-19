Engelli ve ailelerinden Başkan Demirbaş'a ziyaret
ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı, Engelli ve aileleri makamında ziyaret etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ziyarette, dezavantajlı insanların her zaman başının tacı olduğunu söyledi.
Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Demirbaş, engellilerin sosyal hayatta var olmaları için yerel yönetimlere önemli işler düştüğünü, Çubuk'ta da bu bilinçle hizmet edeceklerini ifade etti.
Engelli ve aileleriyle zaman zaman bir araya geldiklerini vurgulayan Demirbaş, "Çubuk Belediyesi olarak sizlere özel gezi programları düzenleyeceğiz. Ayrıca zaman zaman piknik organizasyonlarında bir araya gelmek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız için çeşitli kurslar açmak için çeşitli girişimlerde bulunacağız. Sizin istek ve talepleriniz bizim için bir görevdir. İmkanlarımız ölçüsünde hepsini çözmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
Engelliler adına konuşan Handan Çetinkal ise, belediye başkanını kendilerini makamında ağırladığı için teşekkür etti.
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