Engelli yakınları ve bakıcılarına eğitim verildi

YOZGAT (AA) – Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü evlerinde engellilere bakan aile fertleri ve bakıcılara eğitim verdi.

İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Merkezinde gerçekleşen eğitim programına 40 kişi katıldı.

Programda, iletişim, hasta bakımı ve hakları konusunda eğitim verildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat’ta 3 bin 500 insana evlerinde bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Engelliye hak ettiği bakımın, eğitimin verildiğini takip etmek istediklerini ifade eden Neşeli, “Engelinin yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Engellimizin aileler tarafından kabullenilmesi gerekiyor.

Onlara sahip çıkacağız sevgimizi ve değerimizi hissettireceğiz. Onlar duygularını size açamıyorlar sizin gibi belki düşünemiyorlar ama bu noktada beklentileri üst düzeyde.” diye konuştu.

Neşeli, konuşmasının sonunda bu eğitimleri yıl içerisinde il merkezindeki mahallelerde, köylerde ve ilçelerde de yapacaklarını sözlerine ekledi.