Engelli yaşlı adamın parkta yaşam mücadelesi

90 yaşındaki Sabri Baran, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde hayatını sürdürdüğü yıkılmaya yüz tutmuş gecekonduya afet kararı çıkınca sokakta kaldı. Baran, yanında aldığı bir yatak ve yorgan ile mahalledeki parkta kalmaya başladı. İki elinin parmakları olmayan ve yürüme zorluğu çekip koltuk değnekleriyle ayakta durabilen ihtiyar adam, havaların soğumaya başlamasına karşın parkta kalmaya devam ediyor.

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Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hayata tutunan ihtiyar adamın tek isteği ise İstanbul’da bir huzurevine yerleşmiş olmak. Baran, hayatta kimsesi olmadığını, hiç evlenmediğini yalnızca Mardin’de bir kız kardeşi olduğunu, onun da kendisine faydası olmadığını, hayatının son günlerinde perişan olduğunu söyledi.

13 gündür parkta kalan Baran’ın tek isteği sıcak bir çorba ve kafasını sokacağı bir konut.

Fatih Keçe