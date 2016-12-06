Engelliler derneğinden Kaymakam Yıldız'a ziyaret

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Bedensel Engelliler Derneği Şube Başkanı Yusuf Şengül ve beraberindeki heyet ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şengül, Kaymakam Yıldız’ın göreve geldiği ilk günden beri engelli vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Şengül, Kaymakam Yıldız’ın muhtaç ve engelli vatandaşları ziyaret ederek yapmış oldukları maddi ve manevi yardımların kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Yıldız da Kaymakamlık olarak her zaman bu tür hizmetleri devam ettireceklerini dile getirdi.

Kaynakları ölçüsünde engelli vatandaşlara her zaman ulaşmaya gayret ettiklerini belirten Yıldız, “Engelli vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetler asla ve asla bir lütuf değildir. İlçemizde yaşayan insanlarımıza nasıl hizmet ediyorsak sizlere de öyle hizmet etmek zorundayız. İnşallah hep birlikte daha güzel günler de daha güzel hizmetlere imza atacağız.” diye konuştu.