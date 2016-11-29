Engelliler, galoş üretiyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde “Engelsiz Yaşam Atölyesi”nde çalışan engelliler birçok kurum için galoş üretiyor.

Doğan Gürbüztürk Parkı içinde bulunan merkezde engelliler, Beypazarı Devlet Hastanesi başta olmak üzere, birçok kurumun ihtiyacı olan galoşları imal ediyorlar.

Engelli Ömrüye Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde atölyelerine gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Beypazarı Devlet Hastanesinin ve başka kurumların galoş imalatını yaptıklarını, dile getiren Güneş, “Evde boş durmayı sevmiyorum. Bir şeyler yaptığımda, ürettiğimde ve azıcık da olsa ülke ekonomisine katkı sağladığımda çok mutlu oluyorum.” diye konuştu.