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Engelliler Haftası

– Vali Yurtnaç’tan engellilere ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 21:55

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YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Engelliler Haftası dolayısıyla Yozgat Engelliler İletişim Bürosunu ziyaret etti.

Engelli vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinleyen Vali Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, dezavantajlı gruplara ilgi ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet olarak dezavantajlı grupların hayatlarının kolaylaşması için her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Vali Yurtnaç, şunları söyledi:

“Mesele insanı hayata kazandırmaktır, insanları dışlamak değildir. Genel olarak engelli çocukları olan ailelerin, çocuklarını saklamadan, toplum ile iç içe yaşatmaları gerekmektedir. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Devletimizin sunduğu imkanlarla bu tür gruplara yardımcı olmak bizim görevimiz. Allah’tan gelene karşı gelemeyiz. Verdiği güzel nimetlere karşı şükredip, olumsuz bir durumda isyan etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bu şekilde kabullenmek zorundayız.”

Ziyaretten memnun olduklarını ifade eden engelliler ise Vali Yurtnaç’a kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

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