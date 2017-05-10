SİVAS (AA) – Sivas’ta, engelerin hazırladığı el sanatı ürünler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bakım merkezlerinden yararlanan engellilerce yapılan el sanatı ürünlerden oluşan sergi, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, sergi açılışında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların becerilerini bu tür organizasyonlarla ortaya çıkarmalarının önemli olduğunu belirterek, “Sergide birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut ise kentte 5 bakım merkezi bulunduğunu belirterek, sergide, bu merkezlerinden hizmet alan engelli vatandaşların yıl içerisinde hazırladıkları 750 el sanatı ürünlerin yer aldığını kaydetti.

Sergi açılışına Vali Gül’ün eşi Gülden Gül ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da katıldı.