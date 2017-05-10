NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, engelli öğrenciler tarafından oluşturulan mehter takımı dinleti sundu.

Kentteki özel eğitim ve uygulama okullarında öğrenim gören engelli çocuklar tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Programda, Nevşehir Belediyesinin desteği ile engelli öğrenciler tarafından oluşturulan mehter takımı da sahneye çıktı.

Mehter kıyafetleri, zil, davul ve kös ile sahne alan mehter takımının dinletisi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program, şehitlerin anıldığı slayt gösterisinin ardından sona erdi.

