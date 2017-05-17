Engelliler için 150 kilometre yürüdü

Çeşme, Urla ve Seferihisar Şehir Konseyleri Engelliler Meclislerinin organizasyonu ile 6 gün süren bir yürüyüş gerçekleştiren Olcay Yersel, az kalsın 150 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Engelliler Haftası nedeniyle 10 Mayıs’ta, Zihinsel Engelliler Federasyonunun Çeşme’de düzenlediği kortej yürüyüşüne de katılan Olcay Yersel, aynı gün, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme Şehir Konseyi Başkanı Ömer Önal, Engelliler Meclisi Başkanı Pınar Foral ve ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan göre, Çeşme Belediyesi’nin önünden uğurlanmıştı. Yersel, önce Urla’ya dek yürümüş ve Urla Şehir Halkı Konseyi kadar karşılanmıştı. Yersel, daha sonra Urla’dan Seferihisar’a, her yerde Urla’ya yürüdükten sonradan, Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs’ta Çeşme’ye dek yürüyerek, öğle saatlerinde Dalyan mahallesindeki Çeşme Özel Eğitim ve Başvuru Formu Okulunda yürüyüşünü tamamladı. Olcay Yersel’e, Engelliler Meclisi Başkanı Pınar Foral kadar, plaket verildi ve ‘Farkında Olan ol, Farkettir’ yazılmış bir tişört hediye edildi.

“Hiçbir bitkinlik hissetmeden yürüyüşümü tamamladım”

“Haberdar ol, Farkettir Yürüyüşü”nü başarıyla tamamlayan Olcay Yersel, yürüyüşünün ardındaki yaptığı açıklamada, “Yürüyüşümün amacı yalnızca farkındalık oluşturmak. Bu ülkede engellilerin de yaşadığını, engellilerin de bir insan olduğunu izah etmek. Daha önce de söylediğim gibi, ailemde hiçbir engelli yok. Engelli ailelerinin kendilerine değer verildiğini, engellileri düşünen insanların da olduğunu gösterilmek için yürüdüm. Biz onları seviyoruz. Hepimiz engelli adayıyız. Büyük bir zevkle yürüyüşümü tamamladım. Hiçbir dermansızlık hissetmedim” dedi.

“Engellilerin daha sıcacık yaşayabileceği bir Çeşme için yola çıktık”

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da bir yorumlama yaparak, “Olcay Yersel, Yarımada Engelliler Meclislerinin düzenlediği programa uygun olarak, ‘Haberdar ol, Farkettir Yürüyüşü’nü tamamlayarak Çeşme’ye geldi. Olcay Yersel, yürüyüşünü, Özel Çocuklar Şenliği’nin yapıldığı bu okulda bitirdi. Çeşme Kent Konseyi olarak takviye verdiğimiz bu şenlikte bu yürüyüşün sona ermesiyle, Çeşme Özel Eğitim ve Kullanım Okulu’ndaki hoca arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, Çeşme’deki ve Türkiye’deki engellilere farkındalık yaratmaya çalıştık. Engellileri farketmek, sevgi uygulamak ve değmek gerekiyor. Engellileri ve ailelerini anlayışlı olmak gerekir. Çeşme’de engellilerin gezebileceği alanlar, yollar yapmak gerekir. Engelliye engel koymamak gerekir. Engellilerin daha sıcacık yaşayabileceği bir Çeşme için biz yola çıktık. Engelliler Haftası’nın bitmesiyle her şey bitmedi. Ana acilen görevimiz başlıyor. Çeşme Belediyemize, Çeşme Kent Konseyi Engelli Meclisimiz ile beraber, engelliler için bir takım projeler üretip, Çeşme’deki engelli kardeşlerimize dokunabilmemiz, daha sıcacık bir hayat sağlayabilmek için yola çıktık. Bu çıktığımız yolda da, Kaymakamımızdan da, Belediye Başkanımızdan da Milli Eğitim Müdürlüğünden de, duyarlı vatandaşlarımızdan da bize destek olmalarını istiyoruz. Daima beraber Çeşme’yi engellilerin daha iyi yaşayabileceği ülkü getireceğiz” diye konuştu.

İsa Atagöz