Engelliler için “avantaj taksi”

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların gitmek istedikleri yere rahat ulaşım sağlaması amacıyla ”avantaj taksi” uygulamasını başlattı.

Uygulamayla kent merkezinde yaşayan, hareket kısıtlılığı olan yaşlılar ve engelliler, bir gün önceden randevu almak suretiyle gitmek istedikleri yere kolay ulaşım sağlayabilecek.

Ücretsiz olan uygulamadan hareket kısıtlılığı olan yaşlılar ile yüzde 60 ve üzeri engelli belgesini gösteren herkes yararlanabilecek.

Taksiye binenler engelli kimlik kartını ya da raporunu yanlarında taşıyacak. Aynı kişi, ”avantaj taksi”yi haftada en fazla 2 kere kullanabilecek.

Uygulamaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ”avantaj taksi”nin bir gün boyunca engellilerin hizmetinde olacağını bildirdi.

Uygulama, hareket kısıtlılığı bulunan 93 yaşındaki gazi İbrahim Önder ve görme engelli 2 kişinin taşınmasıyla başladı.