ANKARA (AA) – Gölbaşı ilçesinde, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yerleşkesinde Engelliler İçin Teknoloji Tabanlı Mesleki Eğitim Laboratuvarı Projesi'nin kapanışı yapıldı.

TANAP Doğalgaz İletişim AŞ tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen ve ZİÇEV tarafından yürütülen projenin kapanış toplantısına, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje direktörü Erdem, AA muhabirine, projeyi ZİÇEV'in diğer 14 şubesinde de hayata geçirmeyi istediklerini söyledi.

"Biz aslında hem Türkiye'de hem de dünyada yeni bir işe imza attık." diyen Erdem, şöyle devam etti:

"Teknoloji temelli meslek eğitim ve dijital beceri geliştirme laboratuvarı geliştirdik. ODTÜ ve Gazi Üniversitesi hocalarından akademik destek aldık. Hem eğitimcilerin eğitimi hem de zihinsel engelli öğrencilerimizin eğitimini üç alanda mesleki, eğitim ve yazılımda gerçekleştirdik. Bunu 14 tane şubemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ise "Proje kapsamında gerçekleştirilen teknolojiler dünyada ilk olan teknolojilerden artırılmış gerçeklik teknolojisini zihinsel engelli çocukların gelişimi ve eğitimi sürecinde çok yeni bir teknolojidir. Bunun değişik alanlarda TIP ve Savunma sanayisinde kullanımı var ama zihinsel engelli çocuklara mesleki beceriler kazandırma konusunda bir ilktir. Dünyada kullanımı mevcut değil bildiğimiz kadarıyla bunun uygulamasını burada hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necdet Karasu ise "Proje ZİÇEV’in diğer kurumlara önerebileceği bir model olma yolundadır. Laboratuvarı kurulması, becerilerin öğretilmesi, eğitim paketlerin hazırlanması, öğretmen eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile bir bütün olarak ele aldığımızda sadece diğer kamu yararına olan dernek ve vakıfların kullanabileceği değil, aynı zamanda devletin de uygulayabileceği bir model olmaya aday bir projedir." dedi.

Törenin sonunda zihinsel engelli öğrenciler hazırlanan laboratuvarda uygulamalar yaptı.