Engelliler polis oldu: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana Güvenlik Müdürü Osman Ak, Engelliler Haftası sebebiyle Çevik Şiddet Şube Müdürlüğünde bir rehabilitasyon merkezine giden 16 engelli çocukla bir araya geldi. Ak, engelli çocuklarla bir bir ilgilendi. Engelli çocuklar 1 günlüğüne polis olup, kimi kep taktı, kimi polis kıyafeti giydi, kimi ise polis telsizini alıp anons çekti. Polislerin sevgi seliyle karşılaşan engellilerin bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Engelli Ömer Faruk Koç, polis kıyafeti giyince annesi Rabia Koç, keza mutluluktan ayrıca de hüzünden ağladı.

Engelli çocuklara çevik zorlama polisi bundan başka ziyafet sundu. Polis önce TOMA ile su sıktı. sonra ise çevik zorlama köpeği “Leon” eğlence sundu. Leon, çanta çalan bir zanlıya saldırıp çantayı geri alma sahnesini canlandırdı. Engelli çocuklar bu anları merakla izledi. Leon’un gösterisinden daha sonra çocuklar zırhlı araçlara bindi. Bir Takım çocuklar zırhlı araçlardan telsizle anons yaptı. Rabia Koç, kendileri için çevik kuvvete gelmenin büyük bir sürpriz olduğunu, oğlunu da polis kıyafeti içinde görünce fazla duygulandığını belirterek, “Burada hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadım. Bize bu duyguları yaşattığı için polislere teşekkür ediyorum” diyerek ağladı.