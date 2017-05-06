Engelliler Sivasspor-Bandırmaspor maçını izleyecek

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentteki engellilerin Sivasspor-Bandırmaspor maçına refakatçileriyle birlikte gidebileceklerini belirtti.

Sivas Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her ayın ilk cuma günü düzenlenen İrfan Meclisi’ne bu hafta kentteki engelliler konuk oldu.

Susamışlar Konağı’nda düzenlenen etkinlikte gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Aydın, insanları engelli diye bir köşede unutmanın o insana büyük kötülük olduğunu belirtti.

Engellilerle ilgili programlar yapılan programlarda Sivas’ın örnek teşkil ettiğini aktaran Aydın, “Biz istiyoruz ki şehrimizde yaşayan her insan mutlu, huzurlu olsun. Bizim insanlara şans vermemiz, önünü açmamız lazım. Biz Sivas Belediyesi olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Her engelli grubuna ayrı projeler üretmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan engelli vatandaşlar Sivasspor-Bandırmaspor maçına gitmek istediklerini iletti.

Aydın da refakatçileriyle birlikte maça gitmek isteyen tüm engellileri maça göndereceğini belirtti.