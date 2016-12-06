Engelliler Vali Şentürk'ü ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan engellilerin Vali Necati Şentürk’ü ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara başkanlığındaki heyet, Vali Şentürk’ü ziyaret ederek Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Vali Şentürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlandığını hatırlatarak, amaçlarının engellilerin de engelsiz bir hayat sürebileceği ortamları meydana getirmek olduğunu belirtti.

Zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret eden Şentürk, şunları kaydetti:

“Engelli çocuklarımızın fiziksel ya da bedensel durumları nedeniyle hayatlarını kolay yaşayabilecek imkanlar geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de en başta eğitim geliyor. Devletimiz de bu konuda büyük bütçeler harcıyor. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için elinden geleni yapmaktadır. Engelli gençlerimiz sınavlarla devlet memurluğuna atanıyorlar. İlimizde bin 670 engellimize aylık 932 lira evde bakım ücreti, yüzde 40 engelli olanlara da 3 ayda bin 500 lira verilmektedir. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ise 100 engelli evladımız kalmaktadır. Engelli vatandaşlarımız bizlere kutsal birer emanettir.”

Kırşehir’de açılan ve örnek olarak gösterilen Gündüzlü Bakım Merkezi hakkında bilgi veren Vali Şentürk, “Ülkemizde diğer illere de örnek olacak bir nitelikte olan çok donanımlı Gündüzlü Bakım Evi’ni hizmete açtık. Anne ve babalar, tam gün engelli çocukları ile birlikte oldukları için günlük işlerini aksatabiliyorlar. Onlara yardımcı olabilmek adına açtığımız bu merkezde engelli çocuklarımıza tam gün bakılacak. Çocuklarımızı evlerinden alıp evlerine bırakacağız. Çocuklarımız bu merkezde spor yapacaklar, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar, resim, müzik gibi eğitimlerde bulunacaklar, dinlenme fırsatı bulacaklar.” ifadelerini kullandı.

Ziyarete katılan Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve engelliler, desteklerden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etti.