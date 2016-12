Engellilerden Bahçeci'ye ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bahçeci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladığını hatırlatarak, engellilerin topluma kazandırılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Hükümetin engellilerin hem bakım hem eğitim hem de istihdam konusunda önemli adımlar attığına vurgu yapan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Engelliler ve aileleri açısından yapılan çalışmalar son derece mutluluk verici ve önemlidir. Dernek faaliyetleri için tüm üyeleri kutluyorum. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Yapılan faaliyetlerde sizlerle birlikte olmak bizi son derece mutlu ediyor. Engellilerin ve ailelerinin her zaman desteğe ve ilgiye ihtiyacı var. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik düzenleyerek bir araya geliyor ve engellilerimize destek oluyorlar. Bizler de onlara olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz.”

Ziyarette konuşan Avkapan, Kırşehir Belediyesinin derneklerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.