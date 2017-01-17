Engellilerden Halepli çocuklara oyuncak

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da zihinsel ve bedensel engelliler, Halepli çocuklara gönderilecek ahşap oyuncakları boyadı.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince açılan ahşap boyama kursuna katılan 25 yaş üstü zihinsel ve bedensel engelliler, hazırladıkları oyuncakları kutulara koyarak kargoya verdi.

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesine gönderilen oyuncaklar, buradan görevliler aracılığıyla Halepli çocuklara ulaştırılacak.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Zamane ensarı sen ol’ sloganıyla Halepliler için başlattıkları kampanyada, vatandaşların yardım için adeta birbiriyle yarıştığını söyledi.

Halep’te yaşanan drama engellilerin de sessiz kalmadığını belirten Dinç, “Engelli gençler, el emeği ürünlerle kampanyaya destek verdi.” dedi.

Engellilerin, boyadıkları ahşap oyuncakları elleriyle paketlediklerini anlatan Dinç, “Engelli kardeşlerimiz, Çankırı’nın fotoğraflarının yer aldığı kartpostalları, üzerine ‘Acılarınıza ve mutluluğunuza ortak olmak istiyoruz. Güzel günler sizinle olacak. Çankırılı kardeşlerinizden sevgiler’ yazarak, kutulara yerleştirdi.” diye konuştu.