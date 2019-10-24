Engellilerden polise “Türk bayrağı” sürprizi
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesinin engellilere yönelik düzenlendiği kurslarda el sanatları eğitimi alan kursiyerler, mozaikten yaptıkları Türk bayrağı çalışmasını polislere hediye etti.
Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde "Renkli Dünyam Farkındalık ve Etkileşim" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte resim, minyatür, keçe ve mozaik alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler, aileleriyle birlikte sanatsal çalışmalarda bulundu.
Engelli bireyler, mozaikten yaptıkları Türk bayrağı çalışmasını, ihbarda bulunularak etkinlik alanına çağrılan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere hediye etti.
Proje danışmanı Vildan Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireyleri topluma kazandırmak ve toplumun diğer bireyleriyle kaynaştırmak amacıyla 2 yıl boyunca 24 öğrenciye çeşitli sanat dallarında eğitim verildiğini belirtti.
Engelli bireylerin sanatla iç içe olduğunda, engelleri aşmakta zorlanmadığını ifade eden Üstün, "Bizim öğrencilerimizin sanat alanında da yeteneklerinin olduğunu keşfettik. Özellikle mozaik, resim, keçe ve minyatür alanında eğitim aldılar. Mozaik alanında eğitimler aldıktan sonra kreş eğitimi gören çocuklara dersler verdiler. Yani engelli öğrencilerimiz, mozaik sanatıyla ilgili öğrendiklerini öğretmeye başladılar. Mozaikten Türk Bayrağı çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı da askerlerimize ve polislerimize hediye etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
– "Psikolog ve rehabilitasyon ihtiyacı hissetmiyorum"
Omurilik felçlisi Ayşe Gök ise iki çocuğuyla birlikte eğitimlere devamsızlık yapmadan geldiğini söyledi.
Gök, "Engelli olmak her şeyin bittiği anlamına gelmez. Bizim de dışarıda özgürlüğümüz var. Ben çocuklarımla birlikte kurslara geldiğimde çok mutlu oluyorum. Psikolog ve rehabilitasyon ihtiyacı hissetmiyorum. Engellilere kendilerini evlerine hapsetmemelerini ve sürekli yeteneklerine göre aktivitelerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
-
Konya Kitap Günleri'nde ziyaretçi sayısı 200 bini geçti
-
UMED öğrencileri sertifikalarını aldı
-
Samet Aybaba: “Bizim derdimiz bir an önce kazanmak”
-
Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de
-
Aksaray OSB Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi
-
Engellilerden polise “Türk bayrağı” sürprizi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.