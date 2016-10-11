Engellilerden, terör mağdurları derneğine plaket

ANKARA (AA) – Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan’a teşekkür belgesi verildi.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Dernek Başkanı Sebahaddin Horoz ve yönetim kurulu üyeleri, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan’ı ziyaret ederek, yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi sundu.

Ziyarette konuşan Horoz, Avan’ın hem ilçedeki şehit ve gazilere hem de dernek olarak kendilerine çok büyük destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Zeki Bey’den Allah razı olsun, her zaman faaliyetlerimize destek veriyor. İmkanları nispetinde elinden geldiği kadar bizlere yardımcı oluyor. Bu yaklaşımı bizleri çok memnun ediyor. Bizler de kendisini bir engelli dostu olarak görmekteyiz. Kedisi için özel hazırladığımız bu teşekkür belgesini takdim ediyor ve herkese örnek olmasını temenni ediyoruz.”

Avan ise engelliler derneği tarafından layık görülen teşekkür belgesinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Her iki derneğin de birçok ortak özelliği bulunduğunu anlatan Avan, “Bunlardan en önemlisi de üyelerine karşılık beklemeden en güçsüz dönemlerinde el uzatmak ve hayata tutunmalarını sağlamaktır. Ayrıca kader birliğimiz ile birçok ortak nokta buluşuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birlikte dayanışma içerisinde olup güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.