Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da 18 engelli, “bir günlük temsili askerlik” uygulaması kapsamında yemin etti.

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gelen 18 engelli, üniformalarıyla tören alanındaki yerini aldı.

Engellilere esas duruş, selamlama, silah tanıma, tören yürüyüşü gibi bazı temel eğitimlerin verilmesinin ardından, komutanlık bahçesinde yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, engelliler yemin etti.

Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin, her Türk gencinin ve ailesinin özlemle, heyecanla beklediği en kutsal görev olduğunu söyledi.

Askerlik görevini yerine getirmek için öncelikle erdem, onur ve sağlam bir yüreğe ihtiyaç olduğunu belirten Dede, “Sizleri buraya getiren yüreğinizdeki heyecan, herhangi bir engeli olmayan birçok insana örnek seviyede ve her türlü takdirin üzerindedir. Az önce içtiğiniz antla Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensubu oldunuz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığınızı hepimizin huzurunda ifade ederek yemin ettiniz, sizlerle gurur duyuyoruz.” dedi.

Daha sonra askerlere terhis belgeleri ve hediyeleri verildi. Engellilerin aileleri, törende duygu dolu anlar yaşadı.