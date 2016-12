Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

KARAMAN (AA) – Karaman’da 33 engelli, düzenlenen törenle bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Aileleriyle, İl Jandarma Komutanlığına gelen engelliler, bir günlük temsili askerlik için, askerlerin yardımıyla elbiselerini giydi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, herkesin engelli, engelli yakını veya engelli adayı olduğunu belirtti.

İnsanların bunun bilincinde olması ve empati yapması gerektiğini anlatan Tapsız, “Engelli ailesi olmak çok zor bir sorumluluktur. O sorumluluğu yerine getiren engelli aileleri her şeyin en iyisini, takdiri hak ediyor. Karamanlılar engellilere çok güzel sahip çıkıyor. Karaman bu yavrularımızı toplumdan dışlamadan sahip çıkmış. Bir engelli takip sistemi kuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ise askerliğin her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, “Engelliler bir gün de olsa bu kutsal görevi yapmanın gurur ve onurunu yaşıyor. Sizler her şeye rağmen hayata sımsıkı sarılıyor, umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Herkes gibi sizler de bu vatan için canınızı feda etmeye hazır olduğunuza hepimiz gönülden inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, yemin eden engellilere protokol üyeleri tarafından künyeleri verildi.

Törene, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen ve engellilerin aileleri katıldı.