Engellilerin şarj engeli kalktı
Boyabat’ta kamuya açık ortak kullanım alanlarını hasta, yaşlı, çocuk ve engellilerin kolay kullanımı için hizmete sunan Boyabat Belediyesi özellikle akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadığı önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Şehir merkezinde gezerken, araçlarının şarjı bittiği için evlerine dönmek zorunda kalan engelli vatandaşlar için yapılan şarj istasyonu artık engelli vatandaşların araçlarının şarj sorununu çözecek.
Engelli vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda aynı sistemin farklı noktalarda da kurulması gündeme gelirken, sistemi kullanan engelli vatandaşlar uygulama için Boyabat Belediyesine teşekkür etti.
Hizmete sunulan Akülü Araç Şarj İstasyonu açılışına Vali Hasan İpek, Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Turaç, il ve ilçe kurum müdürleri vatandaşlar katıldı.
Osman Aksu
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Engellilerin şarj engeli kalktı
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