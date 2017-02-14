Engellilerin yaptığı ürünler “Sevgililer Günü” için görücüye çıktı

– Çankırı’da engellilerin yaptığı süs eşyaları, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla açılan stantta satışa sunuldu

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, engellilerin yaptığı süs eşyaları, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla açılan stantta satışa sunuldu.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince 23 yaş üstü bedensel ve fiziksel engellilere yönelik açılan kurslarda engelliler tarafından yapılan ahşap oyuncak, süs eşyaları ve dekoratif ürünler, kentteki bir alışveriş merkezinde hem sergileniyor hem de satılıyor.

Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Asiye Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını ifade etti.

Bugüne özel bir stant açtıklarını belirten Ceylan, “Merkezimize gelen çocuklarımızın yaptığı ürünleri bugüne özel bir stantla tanıtıyoruz. Burada sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz gelirle çocuklarımızın kursta kullandığı malzemeleri alıyoruz.” dedi.

Vatandaşların ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ceylan, “Standımızda bugüne özel ürünler de var. Engellilerin standı olduğunu gören vatandaşlar bizi yalnız bırakmıyor.” diye konuştu.