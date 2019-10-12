Engelsiz Koro'dan Mehmetçik'e tam destek
İSTANBUL (AA) – Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu'nun, konserinin tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Limak Enerji'den yapılan açıklamaya göre, enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan “Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun iş birliği ile sahne aldı.
Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi’nin de desteklediği koronun, 20 üyesinden 7'ncisini engelli vatandaşlar oluşturuyor.
Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan "Engelsiz Müzik Korosu", Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Mehmetçik için türkülerin söylendiği konsere Limak Enerji Grubu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra engelli vatandaşlar ve müzikseverler katıldı.
Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm Mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
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