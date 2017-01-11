“Engelsiz” şampiyon atlet kar kış dinlemiyor

AKSARAY (AA) – TURAN KAZAK – Ankara’da geçen yıl düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Atletizm Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanan milli atlet Muhammet Amaç, ağır kış şartlarında karla kaplı pistte yeni madalyalar için çalışmalarına devam ediyor.



Aksaray’daki Dağılgan Spor Kompleksi’nde çalışmalarını sürdüren 22 yaşındaki Muhammet, geçtiğimiz yıl 68 sporcunun katıldığı şampiyonada 100 metre ve erkekler bayrak yarışında altın madalya kazandı.

Hayata adeta atletizmle tutunan ve 8 yaşından beri bu sporu yapan Muhammet Amaç, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda bile çalışmalarını aksatmıyor.

En büyük hayali dünya kupası ve paralimpik oyunlarında Türkiye’yi temsil etmek olan Amaç, alacağı altın madalyayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına gururla çıkmak istiyor.

Muhammet Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının atletizm sporuyla değiştiğini söyledi.

Küçük yaşlardan beri koştuğunu ve dereceler elde ettiğini belirten milli atlet, spor sayesinde birçok ülkeye giderek Türkiye adına ter döktüğünü aktardı.

Ağır kış koşullarına rağmen çalışmalarına ara vermediğini dile getiren Muhammet, şöyle devam etti:

“Haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra, kar soğuk demeden çalışmalarımı sürdürüyorum. Burada güçlenerek şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Daha önce kendimi dayanıksız hissediyordum. Buradaki çalışmalarla iyi hale geldim. Önümüzdeki şampiyonalara ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandıracağım. Alacağım altın madalyayla Cumhurbaşkanımızın karşısına gururla çıkmak istiyorum. İnşallah bu hedeflerimi gerçekleştireceğim.”

– Usain Bolt hayranı

Muhammet Amaç, Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt’a hayran olduğunu ifade ederek, “Onunla aynı branşta koşuyorum. Burada çok çalışarak onun gibi hızlı ve güçlü olmak istiyorum. Onun gibi dereceler elde etmek en büyük hayallerimden biri.” dedi.

Hayattaki en büyük destekçisinin anne ve babası olduğunu, onların desteğiyle madalyalar aldığını vurgulayan Muhammet, her şampiyonada onların duasını arkasında hissettiğini anlattı.

– “Günde çift antrenman yapıyoruz”

Milli takım antrenörü Orhan Kahraman ise Muhammet’in başarılı ve azimli bir sporcu olduğuna işaret etti.

Sporcunun kendisine çok iyi bakarak, her anlamda profesyonel davrandığının altını çizen Kahraman, şunları kaydetti:

“Kar soğuk demeden günde çift antrenman yapıyoruz. Çalışmalarımız çok iyi devam ediyor. Muhammet daha önce Çek Cumhuriyeti, İtalya, İsviçre’de düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya aldı. Ankara’da yapılan şampiyonada ise aldığı altın madalyalarla ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. İnşallah bu yıl katılacağı şampiyonalarda da elinden gelenin en iyisini yapacaktır.”

– “Onunla gurur duyuyoruz”

Sporcunun babası Çapan Amaç da ailesi olarak daima oğullarının yanında olduklarına değinerek, “Muhammet 8 yaşından beri atletizmle çok ilgiliydi. Biz de onu spora yönlendirdik. Federasyon ve antrenörlerimiz oğlumuzun elinden tuttu. Avrupa Şampiyonası’nda dereceler aldı. Bu yıl da şampiyonalar var. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Muhammet’in her başarısında kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Onunla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.