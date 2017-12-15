Enkazdan ayrılmayan çoban köpeklerine yemek verildi

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında 17 gündür kayıp Çataloğlu ailesine ait çoban köpekleri, enkazın bulunduğu bölgeden ayrılmıyor. Vatandaşların ihbarı sonrasında aç ve bitkin düşen çoban köpeklerine ise Kastamonu Belediyesi ekipleri ile HAYTAP temsilcileri sahip çıktı. Aileye ait 5 köpek evlerin bulunduğu bölgeden yemek verilerek beslendi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kastamonu İl Temsilcisi Ayten Gökgöz, Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personelleriyle birlikte köye gittiklerini belirterek, aç ve bitkin düşen köpeklere yemek vererek beslediklerini söyledi.

Gökgüz, yangının ardından bölgede 5 köpeğin kaldığını öğrendiklerini ifade ederek, “Burası yerleşim yerine çok uzak ve yaşayan kimse yok. 5 köpeğin aç ve sahipsiz kaldığını öğrenince ekiplerle hayvanları beslemek için geldik, karınlarını doyurduk” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu