Entelektüel kedi günde 5 saat belgesel izliyor

Bursa’nın Şimşek ilçesi Umurbey Mahallesi’nde İnsan Kaynakları Sorumlusu Sahibi Nazlı Acar’ın 6 aylık Scottish Fold cinsi İskoç kedisi hemcinslerine kadar biraz ayrı. Gümüş isimli erkek kedi, yumak çözmek veya lazer ışığının peşinden koşmak yerine televizyon başına geçip belgelere dayanan izlemeyi seçim ediyor. Belgeli programı çıktığında 125 ekran televizyonun karşısına oturan Gümüş, sahibi Nazlı Acar’ın tüm çabalarına kulak asmayıp kanal değiştirilene dek televizyon başından ayrılmıyor.

“IZDIVAÇ PROGRAMLARINI İZLEMİYOR”

Kedisinin belgesellere olan ilgisini tesadüfen fark ettiğini anlatan Nazlı Acar, “Belgeli kanalı açıldığında derhal televizyonun karşısına geçiyor. Hayvan belgeseli çıkınca önünden alamıyorum. Önüne en sevdiği mamaları koyuyorum yemek bile yemiyor. Oyuncak atıyorum oyuncaklarını görmezden geliyor. Bitene dek televizyon başından ayrılmıyor” dedi. Kedinin yalnızca belgesellere bilhassa de hayvan belgesellerine aklıselim olduğunu anlatan Acar, “Gündüz kuşağının en meşhur izdivaç programlarını izletiyoruz, onları izlemiyor. Biraz alışsa programa gönderip kendisi için benzeyen arayacağız lakin sevmiyor o cins programları kuş belgeselleri çıktığı süre soluksuz izliyor. Sırf Gümüş’ün bu ilgisi yüzünden belgesel kanallarının fazla olduğu bir yayın kuruluşuna geçtik” dedi.

SCOTTISH FOLD HAKKINDA

1961 yılında İskoçya’ da, William Ross adlı bir çiftçi kadar keşfedilmiştir. Düz kulaklı bir kedi göre dünyaya getirilen Scottish Fold Kedisinin babası, bilinmeyen bir ırktır. böylece kalıtımsal kökeni hala bulunamamıştır. 1966 yılında ufak ve derinlemesine kıvrık kulak yapısı sebebiyle, öteki kedilerden kendini ayıran Scottish Fold , GCCF (Governig Gouncil of the Funcy) tarafından kayıt altına alınmıştır. Kıvrık kulak yapısının kalıtımsal bir bozukluk olduğu ortaya meydana çıkan Scottish Fold Kedisinin, kaydı böylece feshedilmiş olsada, sonra Amerika’ya götürülerek üretme ve yetiştirme işlemleri başlatılmıştır.

Scottish Fold, insanlarla ilişkileri son derece iyi olan çok cana yakın bir kedi cinsidir. Kısa sürede bulunduğu ortama uyum sağlar. Onu geliştirmek fazla kolaydır ve ailede herkese sevecen yaklaşır, kendini sevdirir. Sahibiyle oyun oynamaktan çok hoşlanan Scottish Fold kedileri, kendi başlarına kaldıkları zamanlarda dahi sıkılmazlar oyun oynarak süre geçirirler. Scottish Fold Kedisine bolca oyuncak temin etmek gerekir.