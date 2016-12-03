Enza Home Koltuk Takımı Modelleri ile Odanızı Yenileyin

Şık tasarımları, varlıklı kumaş seçenekleri ve sıra dışı özellikleriyle ön plana meydana çıkan koltuk takımları, hayatınıza renk katmayı hedefliyor.

Modern ve Klasiğin Sentezi Koltuk Takımı Modelleri

Valentina Koltuk Takımı, herzamanki detayları modern bir anlayışla her tarafta yorumluyor. Yataklı ve yataksız 3’lü koltuk alternatifleri yer alan Valentina Koltuk Takımı, Dairesel formlu ahşap ayak tasarımı detayıyla uyarı çekiyor. Varlıklı kırlent seçeneğinin yanı sıra süet dokulu kumaşıyla yumuşak ve dar bir dokunma duygusal yaratıyor. Mekanlara lüks ve çağdaş bir atmosfer kazandıran Chelsea Koltuk Takımı ise 2016 kadife ve vintage kumaş koleksiyonu ile estetik tasarımını canlı bir zarafetle buluşturuyor. Kapitoneli gövdesi ve takıma ahenkli kırlentleriyle hemencecik fark edilen model, ceviz rengi ahşap ayaklarla mekanlara zarafet katıyor.

Enza home Koltuk takımı modellerine erişmek için anında http://www.enzahome.com.tr/Koltuk-Takimlari adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çağdaş Tasarım Harikaları Enza Home’da

Odanızı geniş bildiren Crystal Plus Koltuk Takımı, yumuşak dokulu kumaşıyla rahatlığı çağdaş tasarım ile buluşturuyor. Ahşap kasa ayaklı takım, siyah ve ceviz renk elde etmek üzere iki renk alternatifiyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Özel CNC kesim 34 DNS HR sünger yapısı, ürünün kalitesinin kanıtı haline gelirken, ekip, varlıklı renk seçenekleri ile odanıza uygun modeli edinebilmenizi olası kılıyor. İnce kollu çağdaş tasarımıyla Luce Koltuk Takımı, ahşap konik ayak tasarımıyla farkını ortaya koyarken net ve yalın geometrik desenleri, lüks kumaşı, mavi ile toprak tonlarıyla mükemmel bir ahenk sağlıyor. Old wood ve ceviz rengi seçenekleri olan takımla uyumlu ahşap ayaklar, modelin asaletini arttırıyor.

Sadeliğin ve Zarafetin Adresi Enza Home

Tay tüyü desenli kumaş alternatiflerinin yanı sıra ahşap ve çağdaş etap kullanımıyla Bolero salon takımı, retro stile çağdaş bir açıklama katıyor. Varlıklı ve lüks bez kullanımının yanı sıra sadeliği ve zarafeti birlikte sunuyor. Çağdaş duruşu ile salonlarınıza sadelik getiren Polka, geniş oturumu ile ekstra kolaylık sunuyor. Çoğu mobilyayla düzen sağlayacak ceviz ve beyaz renkli ayak detayıise en uyarı çeken özellikleri aralarında yer alıyor. Retro detaylarla yorumlanan çağdaş tarzı, yüksek konfor ile buluşturan Lina ise bambaşka boy ve desenlerdeki kırlent çeşitliğiyle göze çarpıyor. İstenildiğinde kolaylıkla yatağa dönüşebilen 3’lü koltuk alternatifi ise fazla yönü olan tatbik avantajı sağlıyor.

Enza Home’un, yurt içi ve yurt dışındaki 125 mağazasında 2000’e yakın farklı mahsul çeşidi bulunuyor. Oturma odası ya da salonunuzda benzersiz değişiklikler yapmak için size en yakın Enza Home satış noktasını ziyaret ederek dilediğiniz modelleri edinebilirsiniz.

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