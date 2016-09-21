EPDK'dan Zorlu Elektrik'e onay

İSTANBUL (AA) – Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ’nin, devam etmekte olan Kızıldere III JES yatırımının toplamda 165 megavat olarak tadil edilmesi için yaptığı başvuru Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulundu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ’nin devam etmekte olan Kızıldere III JES yatırımının mevcut üretim lisansında yer alan 95,2 megavat kurulu gücün 69,8 megavat kurulu gücünde ikinci bir ünite eklenerek toplamda 165 megavat olarak tadil edilmesi için yaptığı başvurunun EPDK tarafından uygun bulunduğu bildirildi.

Şirketin KAP’ta yer alan diğer bir açıklamasında ise Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin, bugün Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen jeotermal alanların kiraya verilmesi ihalesine katıldığı ve ihaleyi KDV hariç yıllık 3 milyon lira sabit kira bedeline ek olarak ihale şartnamesinin 26/G maddesinde tanımlanan yıllık saha işletme cirosunun yüzde 19’u kadar yıllık saha kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazandığı belirtildi.

Açıklamada, ihale kapsamında Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke mahallesi mevkii 32 ( J-559/C ) işletme ruhsat numaralı 3470 hektar Sarayköy jeotermal sahası, jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere 2 Haziran 2041 tarihine kadar kiralanacağı aktarılarak, “Saha İşletme Cirosu, satışı yapılan KDV hariç net elektrik enerjisi bedeli ile jeotermal akışkanın 3. şahıslara satış veya kiralanması yoluyla elde edilen KDV hariç net gelirlerin toplamıdır.” ifadesine yer verildi.