Erasmus projesiyle eski Osmanlı coğrafyasına açıldılar
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Erasmus+KA107 projesi kapsamında eski Osmanlı Devleti coğrafyasında yer alan Filistin, Ürdün, Kosova ve Kırgızistan'la öğrenci ve akademisyen değişimi programı başlattı.
KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi'nin koordinatörlüğünde yürütülen proje ile nisan ayında Filistin'den ikişer öğrenci ve öğretim elemanı Kırşehir'e gelerek ortak eğitim faaliyetlerine katıldı.
Aynı proje çerçevesinde Ürdün Yarmouk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefleh Aljarrah, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nart Shoukeh, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yousef Alzou’bi ve Dış İlişkiler Koordinatörü Khalil İrshaidat, Kırşehir'e gelerek Rektör Prof Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
İki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ilerletilmesinin hedeflendiği görüşmede, Erasmus+KA107 projesi kapsamında her iki üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin değişimi konusunda görüş birliğine varıldı.
Üniversitelerin aralarında ortak projeler üretmelerinin de gerekliliğinin vurgulandığı ziyarette, KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden akademisyenler ile İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin Arapça dillerini geliştirmesi için Yarmouk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine gönderilmesi kararlaştırıldı.
Ziyarette konuşan Rektör Karakaya, uslararası ilişkilere her zaman önem verdiklerini belirterek, üniversite ortaklığının pekiştirilmesi için tüm desteği vereceğini söyledi. Karakaya, Ürdün ve diğer ülkelerden gelecek konuklarla eğitim iş birliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.
Konuk öğretim üyeleri ve öğrenciler, ziyaretin ardından KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki arkeoloji dersine katıldı.
Ziyarete eşlik eden KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi'nin koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erman Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erasmus+KA107 Projesi ile eski Osmanlı coğrafyasındaki Ürdün, Filistin Kosova ve Kırgızistan'daki üniversitelerle eğitim iş birliği yapıldığını söyledi.
Filistin ve Ürdün'den akademisyenler ve öğrencilerin Kırşehir'e geldiğini belirten Akıllı, gelecek hafta Kosova ve güz döneminde de Kırgızistan'dan akademisyen ve öğrencilerin üniversitelerine geleceğini dile getirdi.
Akıllı, KAEÜ'den ikişer akademisyen ve öğrencinin de ilerleyen zamanda Filistin, Ürdün, Kosova ve Kırgızistan'a giderek eğitim iş birliğine katkı yapacaklarını kaydetti.
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Erasmus projesiyle eski Osmanlı coğrafyasına açıldılar
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