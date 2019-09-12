Erasmus “Stressiz Öğretmenler” konferansı
KONYA (AA) – Portekiz Ulusal Ajansı ile Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğinde "Stressiz Öğretmenler-Öğretmenlik Mesleğinde Stresin Önlenmesi" konferansı Konya'da düzenlendi.
Bir otelde yapılan konferansta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, proje kapsamında Portekiz, Litvanya, Slovenya ve Bosna Hersek'ten gelen öğretmenleri Konya'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin 2006'dan bu yana AB projeleri noktasında büyük bir kültür ve tecrübe meydana getirdiğini ifade etti.
31 ilçede yaklaşık 450 bin öğrenci ve 32 bin öğretmenin AB projeleri sayesinde bir şekilde Avrupa ile etkileşim halinde olduklarını söyleyen Büyük, "2019 yılı başvuru döneminde bugün itibariyle Konya'nın 60 projesi AB tarafından kabul edildi. Halen açıklanmayan proje sonuçları da var." dedi.
Proje ortağı ülkelerin temsilcilerinin de birer konuşma yapmalarının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı da stresle mücadele konusunda İngilizce bir sunum gerçekleştirdi.
Ayrıca, öğretmenlerin stresle mücadele etmelerine imkan sağlayacak tekniklerin bir araya getirildiği "E-öğrenme Platformu" ve "İyi Uygulamalar Kitapçığı" katılımcılara tanıtıldı.
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