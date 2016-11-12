Erbakan Vakfı Genel Başkanı Erbakan:

KARAMAN (AA) – Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ortadoğu’da büyük bir İsrail devletinin kurulması için savaşlar çıkarıldığını söyledi.

Erbakan, Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nın açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada parkın hayırlara vesile olmasını dileyen ve yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Fatih Erbakan, “Bu park rahmetli Erbakan Hocamızın isminin, aynı zamanda onun fikrinin, fikirlerinin, davasının, zihniyetinin canlı tutulmasına, yaşamasına vesile olacak bir park olur. Bu park onun davasının, isminin, fikirlerinin yeni nesillere aktarılmasına vesile olacak.” dedi.

Açılışın ardından parkı gezerek yetkililerden bilgi alan Erbakan, daha sonra Erbakan Vakfı Karaman Şubesi’ni ziyaret etti.

Erbakan Vakfı Karaman Şubesi tarafından Yunus Emre Konferans Salonu’nda düzenlenen “Irkçı Emperyalizmin ve Siyonizmin Planlarından Kurtulmanın Yolları” konulu konferansa da konuşmacı olarak katılan Fatih Erbakan, Ortadoğu’daki savaşın sebebinin petrol olmadığını savundu.

Ortadoğu’da büyük bir İsrail devletinin kurulması için savaşlar çıkarıldığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

“Ortadoğu’da Kudüs’ün başkent olacağı bir büyük İsrail kurulacak. Bu İsrail 7 milyara hükmedecek. Vadedilmiş topraklar neresi? Sivas, Erzurum’dan başlayan hattan Güneydoğu’ya gelin, bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu’yu kapsıyor. Aşağısından Medine’ye kadar olan kısıma kadar. Doğuda İran’dan başlıyor, batıda da Mısır’a kadar. Bu bölgede bir İsrail devleti kurulacak. Haçlı seferlerini bunun için yaptılar, Osmanlı’yı bunun için yıktılar.”