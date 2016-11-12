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Erbakanın dünürü Necati Altınöz vefat etti

Erbakan’ın dünürü olan Bursalı işadamı Necati Altınöz, geçirdiği rahatsızlık neticesinde hayatını kaybetti.

12 Kasım 2016 Cumartesi, 20:52
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Erbakan’ın dünürü olan Bursalı işadamı Necati Altınöz, geçirdiği rahatsızlık neticesinde hayatını kaybetti. Erbakan Vakfı Bursa Şubesi’nin kayda değer isimlerinden olan 78 yaşındaki Necati Altınöz, bir müddettir solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 30 yılı aşkın devir yapan Altınöz, çare gördüğü Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Necati Altınöz’ün çocukları Orhan ve Mehmet Altınöz de Erbakan Vakfı Genel Merkez Idare Heyeti üyeliği görevlerinde bulunuyor. Necati Altınöz, yarın (pazar) Ulucami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının peşinde Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecek. 

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