Erbil'de şehit düşen Türk diplomat Köse son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) – Şehit Köse için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi.

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda Dışişleri Bakanlığı çalışanı katıldı.

Şehidin ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Dünyanın terör örgütlerine, masum insanları katleden terör örgütlerine engel olması gerekmektedir. Bunun için biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bütün insanlıktan da bu gayreti bekliyoruz. İnşallah, bu son olur ve bu tür menfur olaylara kurban giden insanlar bundan sonra olmaz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.

Şehit Köse’nin cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’na götürülerek polis şehitliğinde toprağa verildi.

