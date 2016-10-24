Erciyes kayak sezonuna hazır

KAYSERİ (AA) – ESMA KÜÇÜKŞAHİN – Bulutları delen zirvesi, zirvesinden eksik olmayan karı ve heybetli görüntüsüyle Orta Anadolu’nun simgelerinden Erciyes Dağı, Avrupa standartlarındaki tesisleri, 105 kilometreye ulaşan pistleriyle yeni sezonda kayakseverleri karşılamaya hazırlanıyor.

Erciyes Dağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Erciyes Dağı Master Planı” ile modern mekanik tesislere, her seviyede kayaksevere uygun pistlere ve alternatif konaklama tesislerine kavuştu.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 3 bin 916 rakımlı Erciyes Dağı’nı tercih edenler, zor ve kolay pistlerde kayak yapıyor, snowboard heyecanı yaşıyor, gondol ve teleskilerle de dağın zirvesine yolculuğun tadını çıkarıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayakseverlere daha iyi hizmet vermek ve kaliteyi artırmak maksadıyla kış boyunca Erciyes Kayak Merkezi’nde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kışın tespit ettikleri pist hatalarını kar kalkınca düzeltme imkanı bulduklarını anlatan Cıngı, şöyle devam etti:

“Pistlerdeki eğimleri ve genişletmeleri yaz boyu düzelttik. Pistlerdeki kayaların kırılması için de büyük çaba gösterdik. Bu çalışma Erciyes’e çok büyük bir hizmet oldu. Kayalardan dolayı karın ezilmesi sırasında yaşadığımız sıkıntıyı artık yaşamayacağız, daha yumuşak bir toprak oluştu. Topraklı kısımları da çimlendirdik, ayrık otları, yabani otlar ektik. Dağ sürekli çalışan bir organizma. Kaya, taş yuvarlanmaları oluyor, kablo kopmaları yaşıyoruz. Bu nedenle yaz boyu da bir yenileme çalışması yapıyoruz.”

– Teleferiklere özel uzman ekip

Cıngı, kayak merkezindeki mekanik tesislerin güvenliği konusunda hassas olduklarını, bu tesislerin bakımını yapan uzman bir ekip oluşturduklarını dile getirdi.

Türkiye’de bu konuda yetişmiş çok fazla çalışan bulunmadığına dikkati çeken Cıngı, “Lifler, teleferikler çok özel ekipmanlar, herkes bunların tamiratını yapamıyor. Oluşturduğumuz ekip yurt dışında bu işin eğitimini aldı. Yaz boyu bütün teleferiklerimiz cıvatasından vidasına, makarasından direğine kadar kontrolden geçti.” diye konuştu.

– Her seviyeden kayaksevere hitap ediyor

Erciyes’in, Türkiye’nin en kompleks ve son teknoloji ürünlerinin bulunduğu bir kayak merkezi haline geldiğini ifade eden Cıngı, bu yıl 18 mekanik tesis, yürüyen bantlar ve teleskilerle kayakseverlerin karşına çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

Pist uzunluğunun 105 kilometreye ulaştığını anlatan Cıngı, şöyle konuştu:

“Pistlerimiz, uluslararası standartlarda bir kayakseverin tercih edebileceği uzunlukta. Çünkü insanlar aynı pistte sürekli kaymak istemiyor. Erciyes’in en önemli özelliği 4 farklı giriş noktamız var: Tekir kapı, Develi kapı, Hacılar ve Hisarcık kapı. Bu giriş kapılarının hepsinde insanların kendilerine özgü bulabilecekleri vasıflar var. Örneğin Tekir kapı, Erciyes’in bir alışkanlığıdır. Gondollarla seyahat imkanından dolayı halkın yoğun talep ettiği bir yer. Develi kapı daha elit bir müşteri kitlesine sahip. Hisarcık kapı da kayakseverlerin talep ettiği yoğun bir yer, zorlu, meydan okuyan pistlerin bulunduğu bir yer. Herkesin kayma kabiliyetine göre pistlerimiz bulunuyor. Bu özellik hem yerli hem de yabancı turist için Erciyes’i cazip hale getiriyor.”