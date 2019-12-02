Erciyes Kış Turizm Merkezine TSE-ISO 10002 ve IQNet Belgesi verildi
KAYSERİ (AA) – Erciyes Kış Sporları Merkezine, TSE-ISO 10002 ve Uluslararası Belgelendirme Birliği (IQNet) Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesi verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilen Erciyes Kış Turizm Merkezinin, geçen yıl alınan TSE ISO 9001 ve IQ Net belgelerinin ardından dünyanın her yerinde geçerli TSE-ISO 10002 belgesini alan ilk merkez olduğu bildirildi.
TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş'ın, Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, TSE-ISO 10002 ve IQNet Müşteri Memnuniyeti Yönetim Hizmet Belgesi verdiği belirtildi.
Erciyes Kış Turizm Merkezinin aldığı belgenin kış tatiline gelecek yabancı turistler için güven belgesi anlamına da geldiğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyada geçerli olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) sertifikası ile artık hizmet üretme hususunda bir iş bölümü sağlandığı, teleferik ve pistlerin azami derecede verimli işletildiği, gelen kayakçılar için yüksek kalitede hizmet üretildiği, işlerin tesadüflerle yürütülmediği ve normal şartlarda sürprizlerin oluşmayacağı, potansiyel risklerin kontrol altında tutulduğu ve kurumsallaşmış bir yönetim tarzının dağın bütününde var olduğunun tescillendiği vurgulandı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ISO Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), IQNet ve TSE tarafından verilen belgelerin Erciyes'in uluslararası platformda pazarlanmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Erciyes'in kalite standartları ve müşteri memnuniyeti açısından dünyanın en önemli kayak merkezi olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Erciyes, bizim için gurur kaynağı. Bu belgelerle hak ettiği yere gelmiş durumda. Belgelerin alınması için gayret gösteren Erciyes AŞ yönetimine ve personeline teşekkür ediyorum. Erciyes dağımızdaki hizmet kalitesi bu belgeleri hak ediyor." ifadelerini kullandı.
TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş da IQNet sertifikasıyla birlikte TSE 10002 sertifikasını uluslararası kayak merkezleri içinde ilk hak eden yerin Erciyes olduğunu belirterek, belgenin hayırlı olmasını diledi.
Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'nın da katıldığı aktarıldı.
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