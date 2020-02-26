Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi başladı
KAYSERİ (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi başladı.
Kentteki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli akademisyenlerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde kendini ispat etmiş Türk bilim insanlarının da kongreye katıldığını söyledi.
ERÜ'nün bir araştırma üniversitesi olduğunu hatırlatan Çalış, "Asıl hedefimiz dünyada ilk 500, Türkiye'de ilk 5 üniversite arasına girmektir. Stratejimizi de projelerimizi de buna göre geliştiriyoruz. Diş hekimliği fakültemiz hem üniversitemizin hem de Türkiye'nin yüz akıdır. Türkiye'de ilk üç sırada yer aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Adnan Öztürk de kongrenin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.
Fakülte hakkında bilgi veren Öztürk, "Bir fakülte düşünün ilk yıl öğrencilerimiz kayak yapmayı öğreniyor. Kayak sezonu bitince tenis kurslarına gidiyorlar, ata biniyorlar, okçuluk yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlar, müzik yapıyorlar. Tiyatro grubumuz var. Öğrencilerimiz gerçekten bizim bölümde mutlu ve mesut." ifadelerini kullandı.
Kongre Başkanı Prof. Dr. Kerem Kılıç da kongre hazırlıklarının bir yıl sürdüğünü belirterek emek verenlere teşekkür etti.
Kongrenin 3 gün süreceğini anlatan Kılıç, "Her biri alanında söz sahibi hocalarımız diş hekimliğinin en güncel konularını 3 gün boyunca bizlerle paylaşacaklar. Kongrelerin en önemli hedefi klinisyenlerin seminerden öğrendiklerini kendi kliniklerinde uygulamalarına imkan sağlamak ve yeni projelerin belirmesine ışık tutmaktır. Bu kongre sona erdiğinde diş hekimlerimiz buradan öğrendiklerini hastalarına uygularlarsa ya da bir proje hazırlarsa biz amacımıza ulaşmışız demektir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Övül Kümbüloğlu, "Klinikte işler ters gittiğinde" konulu bir sunum yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi başladı
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