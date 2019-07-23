Erciyes yaz turizminin de gözdesi oldu

KAYSERİ (AA) – MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN – Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yaz aylarında da tatilcilerin gözde mekanı haline geldi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'e ilgi her geçen yıl artıyor.



Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, modern tesisleriyle yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan Erciyes, yaz aylarında da hem sporcuların hem de tatilcilerin tercihleri arasına girdi.

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlere, snowboard ve kızak gibi çeşitli aktivitelerin yapıldığı alanlara sahip merkez, yaz aylarının sıcak günlerinde bol oksijenli dağ havasında vakit geçirmek isteyen günübirlik ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, kayak merkezinde sadece kış sporları yapılmadığını, halkın ilgisini çekecek, kentte sosyal ve kültürel farklılık oluşturacak etkinlikler de organize ettiklerini söyledi.



2019 yılında Erciyes olarak çok bereketli bir kış geçirdiklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Aralık ayının başında pistlerimizi kayaksevenlere açtık ve 5 Mayıs'a kadar kayak yaptırdık. Bu sene tarihi bir rekor kırdık. En uzun süren en geç kapattığımız sezondu. 2012 kışından itibaren biz Erciyes AŞ olarak ihtisas şirketi olarak Erciyes Dağı'nı işletmeye başlamıştık. Her sene bir önceki yılı katlayarak yolumuza devam ettik. Ziyaretçi, gelen insan çeşitliliği, turnike dönüşleri, ulusal ve uluslararası faaliyetler açısından Erciyes sezonu çok önde kapatarak yeni bir rekor kırdı. 2 sene önce başlatmış olduğumuz Moskova-Kayseri charter seferleriyle gelen turist sayısını yaklaşık 5 kat artırdık. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan her hafta bir uçak yabancı misafirimiz geldi. Kayakçı sayısında da bir önceki sezona bakarak yüzde 50'lik artış sağladık. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi yerlerden de çok sayıda misafir aldık. Türkiye'de kayak yapılırsa Erciyes'te yapılır diye bir imaj oturdu. Bunun da şehir olarak meyvelerini yiyoruz."

Cıngı, Erciyes'in yazın da turizm merkezi olmasını hedeflediklerini, bunu elde etmek için çok çalıştıklarını vurguladı.



Yaz sezonunu Avrupa Downhill Kupası ile açtıklarını anlatan Cıngı, bu müsabakada dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bisikletçiyi misafir ettiklerini ifade etti.

Bu yıl Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nu dördüncüsünü gerçekleştireceklerini aktaran Cıngı, şöyle konuştu:



"Yazın olmazsa olmazlarımızdan çadır kamplarımız var. Kurulduğumuz yıl çok güzel bir çadır ve karavan alanı tanzim etmiştik. Orada vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güvenlik, elektrik, tuvalet ve su gibi hizmetleri veriyoruz. Çadırların tamamı bizim. Vatandaşlarımız çok ucuz bedellerle günlük, haftalık ve aylık kiralayıp keyifli zaman geçirebiliyor. Erciyes'te 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'ndaki çadır ve karavan alanında festivaller yapıyoruz. Yine Festa 2200 adıyla markalaştırdığımız bisiklet festivalimiz var. Türkiye'nin her yerinden bisikletliler Erciyes'e geliyor. Hem dostluklar pekişiyor hem de Kayseri'nin doğal ve tarihi güzelliklerini bisikletle pedallayarak görme imkanına kavuşuyorlar. Yine ağustosta Erciyes Moto Fest diye motosiklet festivalimiz var. Ayrıca zirve tırmanışı, plaj voleybolu kupamız olacak. İnsanları şaşırtmaya devam edeceğiz. Yaz boyunca da Erciyes'te hiç faaliyetler durmuyor. Erciyes'te spor, sosyal faaliyet, keyif ve heyecan dolu bir yaz daha geçireceğiz."